Нардеп от "Слуги народа" якобы купил элитную квартиру в Киеве за почти 3 млн гривен

Элитная недвижимость, по информации журналистов, обошлась парламентарию ниже рыночной цены на 500 000 — 1 000 000 гривен.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский якобы купил квартиру за 2 780 000 гривен. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Трехкомнатную квартиру нардеп купил в жилом комплексе "Галактика", который расположен в 800 метрах от станции метро "Левобережная" в Киеве. Площадь приобретенной квартиры — 97,4 квадратных метра. Журналисты отмечают, что подобные квартиры стоят на 500 тысяч — 1 млн дороже. За сумму, которая указана у нардепа, можно купить лишь двухкомнатную квартиру.

Фото: PavlovskyNews

Сам Монастырский говорит, что деньги на квартиру ему удалось найти благодаря продаже дома, двух квартир и нескольких участков в Хмельницком. В его декларации действительно есть указанная недвижимость с площадью от 78 до 100 квадратных метров. А также участки земли общей площадью в 2100 квадратных метров.

[ + – ] Возможная планировка квартиры нардепа. Фото: lun.ua

По данным одного из сервисов по продаже недвижимости Flatfly, трехкомнатные квартиры в новострое с аналогичной площадью начинаются от 115 000 долларов, что дороже, чем указано у нардепа. Стоимость квартиры зависит от наличия или отсутствия ремонта.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский выставил на продажу часть своего автопарка.

Ранее сообщалось, что ГБР начало расследование в отношении Сергея Лещенко за покупку квартиры экс-нардепом в 2016 году. Он также приобрел квартиру в элитном ЖК ниже рыночной стоимости.