Нардеп від "Слуги народу" нібито купив елітну квартиру в Києві за майже 3 млн гривень

За даними ЗМІ, квартира обійшлася парламентарію нижче ринкової ціни на 500 000 — 1 000 000 гривень.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і голоава правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський нібито купив квартиру за 2 780 000 гривен. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Трикімнатну квартиру нардеп купив у житловому комплексі "Галактика", який розташований за 800 метрів від станції метро "Лівобережна" у Києві. Площа придбаної квартири — 97,4 квадратних метра. Журналісти зазначають, що подібні квартири коштують на 500 тисяч — 1 млн дорожче. За суму, яка вказана у нардепа, можна купити лише двокімнатну квартиру.

Фото: PavlovskyNews

Сам Монастирський каже, що гроші на квартиру йому вдалося знайти завдяки продажу будинку, двох квартир і декількох ділянок у Хмельницькому. У його декларації справді є зазначена нерухомість з площею від 78 до 100 квадратних метрів. А також ділянки землі загальною площею 2100 квадратних метрів.

[ + – ] Можливе планування квартири нардепа. Фото: lun.ua

За даними одного з сервісів з продажу нерухомості Flatfly, ціни на трикімнатні квартири у новобудові з аналогічною площею починаються від 115 000 доларів, що дорожче, ніж вказано у нардепа. Вартість квартири залежить від наявності або відсутності ремонту.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський виставив на продаж частину свого автопарку.

Раніше повідомлялося, що ДБР почало розслідування стосовно Сергія Лещенка за покупку квартири екс-нардепом у 2016 році. Він також придбав квартиру в елітному ЖК нижче ринкової вартості.