В Харькове кондитерская "поздравила" клиентов с 23 февраля (фото)

В Украине празднование 23 февраля в 2014 году отменил своим указом Петр Порошенко

В Харькове кондитерская Fit kitchen провела рекламную акцию, предложив своим клиентам купить торты с цифрой "23".

Сотрудники кондитерской мотивировали свое решение тем, что 23 февраля в Украине, якобы, празднуют многие люди.

"И не важно, к чему и как приурочена эту дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – сказано в сообщении Fit kitchen в Instagram.

Напомним, еще в 2017 году директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что Украина спокойно избавилась от 23 февраля. То же самое, говорил он, произойдет и с другими советскими праздниками.

В октябре 2018 года стало известно, что половина украинцев (51%) полностью или скорее не поддерживают отмену празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. В 2017 году такой позиции придерживались 56% наших соотечественников.

В феврале 2019 года под Киевом произошла драка со стрельбой из-за поздравления с 23 февраля. На АЗС, расположенной в селе Стоянка Киево-Святошинского района, между водителями разного возраста произошел словесный конфликт из-за поздравления с "советским праздником". Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему.

В 2021 году Вооруженные силы Украины выразили недовольство планами "Укрпочты" представить 23 февраля новые почтовые марки "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска".

"Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого гашения почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска". 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата недопустима для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее многочисленного вида – Сухопутных войск", – заявили в Генштабе.