У Харкові кондитерська "привітала" клієнтів з 23 лютого (фото)

В Україні святкування 23 лютого 2014 року скасував своїм указом Петро Порошенко

У Харкові кондитерська Fit kitchen провела рекламну акцію, запропонувавши своїм клієнтам купити торти з цифрою "23".

Співробітники кондитерської мотивували своє рішення тим, що 23 лютого в Україні нібито святкують багато людей.

"І не важливо, до чого і як присвячена ця дата. Для дуже багатьох — це важливий день, день народження. І ми готові зробити смачні торти на будь-який смак", — сказано в повідомленні Fit kitchen в Instagram.

Нагадаємо, ще у 2017 році директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявляв, що Україна спокійно позбулася від 23 лютого. Те ж саме, говорив він, відбудеться і з іншими радянськими святами.

У жовтні 2018 року стало відомо, що половина українців (51%) повністю або скоріше не підтримують скасування святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. У 2017 році такої позиції дотримувалися 56% наших співвітчизників.

У лютому 2019 року за Києвом сталася бійка зі стріляниною через привітання з 23 лютого. На АЗС, розташованій у селі Стоянка Києво-Святошинського району, між водіями різного віку стався словесний конфлікт через привітання з "радянським святом". Бійка переросла в бійку, під час якої старший чоловік скоїв кілька пострілів у спину молодшому.

У 2021 року Збройні сили України висловили невдоволення планами "Укрпошти" представити 23 лютого нові поштові марки "Збройні Сили України. Сухопутні війська".

"Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого гасіння поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська". 23 лютого держава-агресор РФ, яке веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для просування Збройних Сил України та їх найчисленнішого виду — Сухопутних військ", — заявили в Генштабі .