СБУ сообщила о подозрении активисту так называемой "крымской весны"

По словам СБУ, мужчина якобы способствовал аннексии Крыма. Его задержали при въезде на материковую Украину.

Контрразведка СБУ разоблачила активиста так называемой "крымской весны", который якобы способствовал оккупации Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины.

"Задокументировано, что весной 2014 он вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ аннексии территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных фейковых выборов "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании", — сообщили в СБУ.

В ведомстве заявили, что мужчина был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что задержали в Киеве чиновника налоговой службы, якобы работавшего на террористов "ДНР". Налоговик передавал террористам сведения из закрытых автоматизированных систем. Во время обыска у налоговика правоохранители изъяли документы, которые подтверждают его преступную деятельность в интересах оккупантов.

Кроме того, в Харькове СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сборе секретной информации о разработке нового украинского танка.

По версии спецслужбы, Вооруженные силы РФ завербовали гражданина Украины вскоре после его приезда в Россию. Агент получил задание выкрасть информацию о разработке и производстве новейшего танка Т-84БМ "ОПЛОТ" в Украине, которая хранится под грифом секретности. Для этого он пытался переманить сотрудника харьковского госпредприятия "ХКБМ им. Морозова", которое занималось разработкой новой модели боевой техники.