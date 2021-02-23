СБУ повідомила про підозру активісту так званої "кримської весни"

За словами СБУ, чоловік нібито сприяв анексії Криму. Його затримали при в'їзді на материкову Україну.

Контррозвідка СБУ викрила активіста так званої "кримської весни", який нібито сприяв окупації Криму Росією. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особу жителя окупованого Криму при в'їзді на материкову частину України.

"Задокументовано, що навесні 2014 він вступив у громадську організацію "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних фейкових виборів" парламенту Республіки Крим "і підбурював місцевих жителів до участі в незаконному голосуванні", — повідомили в СБУ.

У відомстві заявили, що чоловік був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю "В ознаменування 5-ї річниці початку російської весни 23.02.2014-23.02.2019".

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо: раніше в СБУ повідомили, що затримали в Києві чиновника податкової служби, який нібито працював на терористів "ДНР". Податківець передавав терористам відомості із закритих автоматизованих систем. Під час обшуку в податківця правоохоронці вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність в інтересах окупантів.

Крім того, у Харкові СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у збиранні секретної інформації про розробку нового українського танка.

За версією спецслужби, Збройні сили РФ завербували громадянина України незабаром після його приїзду в Росію. Агент отримав завдання викрасти інформацію про розробку і виробництво новітнього танка Т-84БМ "ОПЛОТ" в Україні, яка зберігається під грифом секретності. Для цього він намагався переманити співробітника харківського держпідприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке займалося розробкою нової моделі бойової техніки.