Нафтогаз объявил тариф на потребление газа в марте

Национальная компания установила для потребителей цену ниже максимума, установленного Кабинетом министров.

"Нафтогаз" обнародовал стоимость газа для потребителей согласно тарифу "Месячный". Как указано на официальном сайте, до 31 марта 2021 года клиенты компании будут платить по 6,86 гривен за каждый кубометр (при максимуме по стране в 6,99 гривен).

Если взять в расчет усредненный норматив потребления газа, который составляет 3,28 кубометра на потребителя, то семья из четырех заплатит в среднем 90 гривен при условии, что живет в квартире с горячей водой и газовым отоплением. В эту сумму не входит стоимость распределения газа — так называемая абонплата зависит от региона.

[ + – ] Нафтогаз опубликовал тариф на потребление газа в марте Фото: пресс-служба Нафтогаза

Напомним, что в конце января Кабинет министров установил лимит на стоимость газа для бытовых потребителей в размере 6,99 гривен за кубометр. Правительство также ограничило максимальный тариф на распределение газа на уровне 1,79 гривен за кубометр. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие условия будут действовать для украинцев весь отопительный сезон, который должен закончиться в марте-апреле.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объявил, что ведомство планирует объединить платежки за потребление и распределение газа в один документ. При этом Минэнерго собирается ввести единую абонплату, независимо от региона проживания.

"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей", – подчеркнул Юрий Витренко в "Фейсбук".

По словам министра, в Кабмине разрабатывают меры для ограничения наценок компаний-поставщиков на розничном рынке, а также для усовершенствования оптового рынка и механизмов, по которым формируются тарифы.

Ранее стало известно, что НАБУ расследует передачу "Нафтогазом" 305 миллионов кубометров газа фиктивному предприятию. Как выяснило следствие, конечным бенефициаром организации, существующей только по документам, является житель села Мироновка Киевской области. На его имя также зарегистрированы более сотни других фирм.