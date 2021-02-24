Нафтогаз оголосив тариф на споживання газу в березні

Національна компанія встановила для споживачів ціну нижче максимуму, встановленого Кабінетом міністрів.

"Нафтогаз" оприлюднив вартість газу для споживачів згідно з тарифом "Місячний". Як зазначено на офіційному сайті, до 31 березня 2021 року абоненти компанії платитимуть по 6,86 гривень за кожен кубометр (при максимумі по країні — 6,99 гривень).

Якщо взяти до уваги усереднений норматив споживання газу, який становить 3,28 кубометри на споживача, то сімʼя з чотирьох заплатить в середньому 90 гривень за умови, що живе в квартирі з гарячою водою та газовим опаленням. У цю суму не входить вартість розподілу газу — так звана абонплата залежить від регіону.

[ + – ] Нафтогаз опублікував тариф на споживання газу в березні Фото: прес-служба Нафтогаза

Нагадаємо, що наприкінці січня Кабінет міністрів встановив ліміт на вартість газу для побутових споживачів розміром 6,99 гривень за кубометр. Уряд також обмежив максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 гривень за кубометр. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, такі умови діятимуть для українців весь опалювальний сезон, який повинен закінчитися в березні-квітні.

Раніше виконувач обовʼязків міністра енергетики Юрій Вітренко оголосив, що відомство планує обʼєднати платіжки за споживання і розподіл газу в один документ. При цьому Міненерго збирається ввести єдину абонплату, незалежно від регіону проживання.

"Ми також пропонуємо змінити принципи формування тарифів, щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж", — підкреслив Юрій Вітренко у "Фейсбук".

За словами міністра, у Кабміні розробляють заходи для обмеження націнок компаній-постачальників на роздрібному ринку, а також для удосконалення оптового ринку та механізмів, за якими формуються тарифи.

Раніше стало відомо, що НАБУ розслідує передавання "Нафтогазом" 305 мільйонів кубометрів газу фіктивному підприємству. Як зʼясувало слідство, кінцевим бенефіціаром організації, яка існує тільки за документами, є житель села Миронівка Київської області. На його імʼя також зареєстровані більше сотні інших фірм.