На Житомирщине обнаружили источник радиоактивного излучения

Радиоактивные элементы на территории предприятия хранились незаконно

В Житомирской области, на неработающем предприятии "Криптон-85" обнаружен источник радиоактивного излучения.

Как сообщает пресс-служба СБУ, контрразведчики ведомства выяснили, что у предприятия закончилась соответствующая лицензия, а радиоактивные элементы, находящиеся на территории, хранились незаконно.

Оборудование было изъято и передано специалистам специализированного ГП "Радон" для проведения экспертного исследования и утилизации.

"Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее экс-президент Украины, а ныне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил об опасной ситуации с экологией на оккупированном Донбассе. По его словам, экологическая катастрофа на Донбассе не только из-за загрязнения воздуха и почвы снарядами, но и из-за угрозы радиоактивных выбросов из шахт.

В августе прошлого года бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Киеве в районе станции метро "Академгородок" еще совсем недавно хранились пять контейнеров бериллиевой пыли, которая после вдыхания может за несколько месяцев убить человека.

А в июле 2020 года на Киевщине правоохранители не дали вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов.