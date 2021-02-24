На Житомирщині знайшли джерело радіоактивного випромінювання

Радіоактивні елементи на території підприємства зберігалися незаконно.

У Житомирській області, на підприємстві "Криптон-85", яке не працює, виявлене джерело радіоактивного випромінювання.

Як повідомляє прес-служба СБУ, контррозвідники відомства з'ясували, що в підприємства закінчилася відповідна ліцензія, а радіоактивні елементи, що знаходяться на території, зберігалися незаконно.

Устаткування було вилучене та передане фахівцям спеціалізованого ДП "Радон" для проведення експертного дослідження та утилізації.

"Тривають слідчі дії у рамках досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України", — сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Раніше екс-президент України, а нині глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук попередив про небезпечну ситуацію з екологією на окупованому Донбасі. За його словами, екологічна катастрофа на Донбасі не тільки через забруднення повітря і грунту снарядами, а й через загрози радіоактивних викидів із шахт.

У серпні минулого року колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Києві поблизу станції метро "Академмістечко" ще зовсім нещодавно зберігалися п'ять контейнерів берилієвого пилу, який після вдихання може за кілька місяців вбити людину.

А в липні 2020 року на Київщині правоохоронці не дозволили винести з Чорнобильської зони відчуження 300 кг радіаційних лісових ягід і 20 кг грибів.