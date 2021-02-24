CБУ пресекла незаконную продажу имущества государственного завода в Киеве

Оперативники заблокировали отчуждение завода перед стартом масштабной приватизации.

Служба безопасности предотвратила незаконный захват имущества государственного предприятия в Киеве. Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

Речь идет о киевском заводе, которым владеет Фонд государственного имущества Украины. По данным правоохранителей, Главное управление фискальной службы в Киеве потребовало, чтобы предприятие погасило задолженность. В результате недвижимость общей площадью более 6 тысяч квадратных метров перешла в собственность частной коммерческой структуры.

Как установила СБУ, пять объектов завода незаконно продали через государственное предприятие "Сетам" за 23,5 миллиона гривен. При этом эксперты пришли к выводу, что рыночная стоимость недвижимости в несколько раз больше. Верховный суд подтвердил незаконность отчуждения имущества в кассационной инстанции, теперь органы власти принимают меры для его возвращения в государственную собственность и ведут досудебное расследование.

"Из-за действий должностных лиц было не только противоправно отчуждено государственное имущество, но и фактически заблокирована возможность проведения приватизации предприятия, планировалось со стартом большой приватизации в Украине", — отмечается на сайте СБУ.

Ранее представители Службы безопасности Украины рассказали журналистам "Украинская правда", почему СНБО ввело санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая владеет сетью магазинов "Спортмастер". По словам правоохранителей, причиной стала противоправная деятельность организации на временно оккупированных территориях. В частности, пять магазинов "Спортмастер" до сих пор работают в Крыму.

Летом 2020 года СБУ направило письмо в МИД Украины, в котором передали информацию о незаконной деятельности. Украинское дипведомство уже неоднократно обращались к властям Сингапура, где зарегистрирована компания-владелец Sportmaster Operations Pte. Ltd, однако те не приняли никаких мер.

Накануне СБУ также пресекли деятельность хакеров, которые взламывали личные страницы, мессенджеры, и электронные почтовые ящики чиновников из Киевской области. По данным спецслужбы, такие заказы злоумышленникам оплачивали "гонорарами" на сумму до 3 тысяч долларов.