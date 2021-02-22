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В СБУ рассказали, из-за чего ввели санкции против сети "Спортмастер", - СМИ

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"Спортмастер", Симферополь, крым,
Фото: "Яндекс" | "Спортмастер" в оккупированном Симферополе

Санкции против сингапурской компании ввели якобы из-за ее деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) в комментарии изданию "Украинская правда" сообщили, что санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd и ее сети "Спортмастер" были введены якобы из-за информации о ее работе на территории временно оккупированного Крыма.

"Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленный еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", — сообщили в СБУ.

Представители ведомства отметили, что МИД Украины уже якобы неоднократно обращался с нотами к госорганам Сингапура, которые теми игнорировались.

В частности, официальный сайт российского "Спортмастера" свидетельствует о том, что на территории оккупированного Крыма функционирует как минимум пять брендовых супермаркетов.

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Сеть "Спортмастер" работает на территории оккупированного Крыма

20 февраля 2021 года на сайте президента Украины появился полный список лиц, в отношении которых были задействованы санкции, рекомендованные на прошедшем накануне заседании СНБО. Среди оказавшихся под санкциями оказалась и сингапурская компания Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Впрочем, украинская компания "Спортмастер Украина" в санкционный список не попала, потому их сеть продолжает работать. Ранее Фокусу в информационном центре сети магазинов "Спортмастер" сообщили, что магазины продолжат работу в штатном режиме.

Отметим, в санкционном списке также оказались 8 физлиц, в числе которых — нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.