В СБУ розповіли, через що ввели санкції проти мережі "Спортмастер", — ЗМІ

Санкції проти сінгапурської компанії ввели нібито через її діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Представники Служби безпеки України (СБУ) в коментарі виданню "Українська правда" повідомили, що санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd і її мережі "Спортмастер" були введені нібито через інформацію про її роботу на території тимчасово окупованого Криму.

"Впровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, спрямований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях", — повідомили в СБУ.

Представники відомства зазначили, що МЗС України вже нібито неодноразово зверталося з нотами до держорганів Сінгапуру, які тими ігнорувалися.

Зокрема, офіційний сайт російського "Спортмастера" свідчить про те, що на території окупованого Криму функціонує як мінімум п'ять брендових супермаркетів.

[ + – ] Мережа "Спортмастер" працює на території окупованого Криму

20 лютого 2021 року на сайті президента України з'явився повний список осіб, щодо яких були введені санкції, рекомендовані на минулому засіданні РНБО. Серед санкцій опинилася і сінгапурська компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Втім, українська компанія "Спортмастер Україна" до списку санкцій не потрапила, тому їхня мережа продовжує працювати. Раніше Фокусу в інформаційному центрі мережі магазинів "Спортмастер" повідомили, що магазини продовжать роботу в штатному режимі.

Зазначимо, що в списку санкцій також опинилися 8 фізосіб, у числі яких — нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.