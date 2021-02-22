"Спортмастер" решил игнорировать санкции СНБО и продолжить работу в Украине

В компании назвали свое включение в санкционный список "неаргументированным" и "безосновательным".

Несмотря на включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список, магазины "Спортмастер Украина" продолжают работу в правовом поле. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сообщила СЕО "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – говорится в заявлении компании.

Кныш также отметила, что на сегодняшний день поводы и основания для ограничения деятельности компании отсутствуют.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – подчеркнула она.

По словам Кныш, одним из приоритетов компании остается сохранение рабочих мест сотрудников, а их порядка полутора тысяч.

Она отметила, что за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, включая франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

Ранее Фокусу в информационном центре сети магазинов "Спортмастер" сообщили, что магазины продолжает работу в штатном режиме.

"На сегодняшний день все магазины продолжают работать в штатном режиме. Какая-либо информация об изменениях в работе у нас на этот момент отсутствует", – заявила в телефонном режиме оператор центра по имени Владислава.

20 февраля на сайте президента Украины появился полный список лиц, в отношении которых СНБО задействовало санкции.

Под действие санкций попали 17 юридических лиц из Британских Виргинских островов, России, и Арабских Эмиратов. Среди них сеть магазинов спортивной одежды "Спортмастер". В санкционном списке также оказалось 8 физлиц, в числе которых Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Причиной санкций является подозрение Медведчука, его жены Марченко, а также других физических и юридических лиц в финансировании терроризма. Из-за введения санкций против Оксаны Марченко, та заявила о своем походе в политику для "защиты Украины от зеленого произвола".

Решение о введениях санкций поддержали в США, заявив, что поддерживают усилия Украины по защите страны.