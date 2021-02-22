"Спортмастер" вирішив ігнорувати санкції РНБО і продовжити роботу в Україні

У компанії назвали своє включення до списку санкцій "неаргументованим" і "безпідставним".

Незважаючи на включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій, магазини "Спортмастер Україна" продовжують роботу в правовому полі. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це повідомила СЕО "Спортмастер Україна" Людмила Книш.

"Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України", — йдеться в заяві компанії.

Книш також зазначила, що на сьогодні приводи і підстави для обмеження діяльності компанії відсутні.

"Всі ці роки компанія "Спортмастер Україна" вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований суворо на дотриманні Законів України, встановлених правил та кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", — підкреслила вона.

За словами Книш, одним з пріоритетів компанії залишається збереження робочих місць співробітників, а їх близько півтори тисячі.

Вона зазначила, що за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, включаючи франчайзигові Columbia, Sportlandia і Weekender по всій країні.

Раніше Фокусу в інформаційному центрі мережі магазинів "Спортмастер" повідомили, що магазини продовжують роботу в штатному режимі.

"На сьогодні всі магазини продовжують працювати у штатному режимі. Будь-яка інформація про зміни в роботі у нас наразі відсутня", — заявила у телефонному режимі оператор центру по імені Владислава.

20 лютого на сайті президента України з'явився повний список осіб, щодо яких РНБО задіяла санкції.

Під дію санкцій потрапили 17 юридичних осіб з Британських Віргінських островів, Росії та Арабських Еміратів. Серед них мережа магазинів спортивного одягу "Спортмастер". У списку санкцій також опинилися 8 фізосіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Причиною санкцій є підозра Медведчука, його дружини Марченко, а також інших фізичних і юридичних осіб у фінансуванні тероризму. Через введення санкцій проти Оксани Марченко, та заявила про свій похід в політику для "захисту України від зеленого свавілля".

Рішення про введення санкцій підтримали у США, заявивши, що підтримують зусилля України щодо захисту країни.