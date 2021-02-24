CБУ припинила незаконний продаж майна державного заводу в Києві

Оперативники заблокували відчуження заводу перед стартом масштабної приватизації.

Служба безпеки запобігла незаконному захопленню майна державного підприємства в Києві. Подробиці прес-служба повідомила на офіційному сайті.

Йдеться про київський завод, яким володіє Фонд державного майна України. За даними правоохоронців, Головне управління фіскальної служби в Києві вимагало, щоб підприємство погасило заборгованість. Унаслідок нерухомість загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів перейшла у власність приватної комерційної структури.

Як встановила СБУ, п'ять об'єктів заводу незаконно продали через державне підприємство "Сетам" за 23,5 мільйона гривень. При цьому експерти дійшли висновку, що ринкова вартість нерухомості в кілька разів більша. Верховний суд підтвердив незаконність відчуження майна в касаційній інстанції, тепер органи влади вживають заходів для його повернення в державну власність і ведуть досудове розслідування.

"Через дії посадових осіб було не тільки протиправно відчужено державне майно, а й фактично заблокована можливість проведення приватизації підприємства, яка планувалася зі стартом великої приватизації в Україні", — зазначається на сайті СБУ.

Раніше представники Служби безпеки України розповіли журналістам "Українська правда", чому РНБО ввело санкції проти сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd, яка володіє мережею магазинів "Спортмастер". За словами правоохоронців, причиною стала протиправна діяльність організації на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, п'ять магазинів "Спортмастер" досі працюють в Криму.

Влітку 2020 року СБУ надіслало листа до МЗС України, в якому передали інформацію про незаконну діяльність. Українське дипвідомство вже неодноразово зверталося до влади Сінгапуру, де зареєстрована компанія-власник Sportmaster Operations Pte. Ltd, однак ті не вжили жодних заходів.

Напередодні СБУ також припинили діяльність хакерів, які зламували особисті сторінки, месенджери, й електронні поштові скриньки чиновників із Київської області. За даними спецслужби, такі замовлення зловмисникам оплачували "гонорарами" на суму до 3 тисяч доларів.