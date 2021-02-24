В Украине объявили I уровень опасности из-за гололедицы

Водителей призывают не ездить на летней резине и по возможности не совершать рискованных маневров на дороге.

В среду, 24 февраля, на всех украинских дорогах, кроме юга страны, ожидается гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим ГСЧС объявляет I (желтый) уровень опасности.

При гололедице водителям не следует превышать скоростной режим, нарушать дистанцию и совершать рискованные операции на дороге. Также лучше не пользоваться автомобилями с летними шинами.

Помимо этого, синоптики Украинского гидрометцентра ожидают выпадения снега в центральных областях.

Днем на западе страны потеплеет до +11 градусов, а в центре и на юге ожидаются заморозки. На востоке прогнозируются морозы.

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 0 до +3, ночью от -8 до -3 градусов.

Как сообщалось ранее, в Киеве на женщину упала глыба льда с крыши. Женщина пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали.

Полицейские призвали пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент.

Напомним, сотрудник полиции Ярослав Семенец, случайно проезжая мимо речки Гребиха в селе Березняки, Лубенского района на Полтавщине, стал свидетелем того, как целая семья, в том числе собака и двое детей, младшему из которых всего три года, провалилась под лед. Не раздумывая, бросился на помощь.