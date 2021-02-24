В Україні оголосили I рівень небезпеки через ожеледицю

Водіїв закликають не їздити на літній гумі і за можливості не робити ризикованих маневрів на дорозі.

У середу, 24 лютого, на всіх українських дорогах, крім півдня країни, очікується ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим ДСНС оголошує I (жовтий) рівень небезпеки.

При ожеледиці водіям не варто перевищувати швидкісний режим, порушувати дистанцію і здійснювати ризиковані операції на дорозі. Також краще не користуватися автомобілями з літніми шинами.

Крім цього, синоптики Українського гідрометцентру очікують випадання снігу в центральних областях.

Вдень на заході країни потеплішає до +11 градусів, а в центрі і на півдні очікуються заморозки. На сході прогнозуються морози.

У Києві та області сьогодні йтиме мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від 0 до +3, вночі від -8 до -3 градусів.

Як повідомлялося раніше, у Києві на жінку впала брила льоду з даху. Жінка намагалася пройти під будинком, незважаючи на огороджувальну стрічку. Травмовану негайно госпіталізували.

Поліцейські закликали пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати автомобілі біля таких стрічок.

Нагадаємо: співробітник поліції Ярослав Семенець, випадково проїжджаючи повз річку Гребіха в селі Березняки, Лубенського району на Полтавщині, став свідком того, як ціла сім'я, у тому числі собака і двоє дітей, молодшому з яких усього три роки, провалилася під лід. Не роздумуючи, він кинувся на допомогу.