Отдых за границей в 2021: украинцам открывают безвиз в Гренаду уже в марте

Тропический остров откроет свои границы для всех туристов из Украины в 2021 году.

Украинцы смогут отдыхать на Карибском море в Гренаде без виз уже с 1 марта благодаря международному соглашению. Об этом на странице в "Фейсбук" сообщило Государственное агентство развития туризма.

С началом весны вступает в силу Соглашение о безвизовом режиме, подписанное Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады в июле 2020 года. Документ значительно упростит для украинцев процедуру пересечения границы этой курортной страны в Карибском море.

Как отмечает пресс-служба агентства, гражданам Украины не понадобится оформлять визу для въезда, пребывания или транзита через Гренаду, такие же условия начнут действовать для гренадцев. Есть лишь ограничения по срокам: за 180-дневный период туристам нельзя задерживаться на территории чужой страны дольше, чем на 90 дней. Это касается как одной, так и нескольких поездок.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что из-за пандемии украинцы еще несколько месяцев не смогут въезжать в страны Европейского союза без соответствующих виз. При этом, как отметила дипломат, ситуация в Украине пока заметно лучше, чем на территории Германии.

"Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве", — высказалась Фельдгузен во время виртуальной встречи. — "Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна".

До этого вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина во время интервью рассказала, как будут обстоять дела с заграничными отпусками для украинцев в 2021 году. По ее прогнозу, устроить отдых этой весной или летом будет очень тяжело из-за жестких локдаунов, которые продолжаются по всему миру. Пока Государственная авиационная служба подготовила список стран, куда граждане Украины смогут путешествовать.

"Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие", — объяснила Стефанишина.