Відпочинок за кордоном у 2021: українцям відкривають безвіз у Гренаду вже в березні

Тропічний острів відкриє свої кордони для всіх туристів з України у 2021 році.

Українці зможуть відпочивати на Карибському морі в Гренаді без віз уже з 1 березня завдяки міжнародній угоді. Про це на сторінці у "Фейсбук" повідомило Державне агентство розвитку туризму.

З початком весни набирає чинності Угода про безвізовий режим, підписана Кабінетом міністрів України та Урядом Гренади в липні 2020 року. Документ значно спростить для українців процедуру перетину кордону цієї курортної країни в Карибському морі.

Як зазначає прес-служба агентства, громадянам України не знадобиться оформляти візу для в'їзду, перебування або транзиту через Гренаду, такі ж умови почнуть діяти для гренадців. Є лише обмеження в термінах: за 180-денний період туристам не можна затримуватися на території чужої країни довше, ніж на 90 днів. Це стосується як однієї, так і декількох поїздок.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що через пандемію українці ще кілька місяців не зможуть в'їжджати в країни Європейського союзу без відповідних віз. При цьому, як зазначила дипломат, ситуація в Україні поки помітно краща, ніж на території Німеччини.

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн в Шенгенському просторі", — висловилася Фельдгузен під час віртуальної зустрічі. — "Ми як посольство вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і в принципі остання анкета була досить позитивна".

До цього віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина під час інтерв'ю розповіла, як йтимуть справи із закордонними відпустками для українців у 2021 році. За її прогнозом, влаштувати відпочинок цієї весни або влітку буде дуже важко через жорсткі локдауни, які тривають по всьому світу. Поки Державна авіаційна служба підготувала список країн, куди громадяни України зможуть подорожувати.

"Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші", — пояснила Стефанишина.