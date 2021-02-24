"Диарея, рвота и глухота". На Закарпатье выявили новые симптомы коронавируса

Инфекция перешла на более молодую категорию и отличается тяжестью течения.

У больных коронавирусом на Закарпатье изменились симптомы, которые традиционно сопровождают инфекцию, сообщил на брифинге директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничний.

Если еще полгода-семь месяцев назад основными симптомами при Covid-19 были потеря нюха и вкуса, то сейчас врачи все чаще констатируют у больных рвоту, диарею, проблемы со слухом, например, его частичную потерю.

Более того, заявил Пшеничный, тяжесть протекания и быстротечность болезни существенно отличаются от того, что было в прошлом году.

"Пациенты реально тяжелее. Они нуждаются в большей кислородной поддержке и палатах интенсивной терапии", – подчеркнул чиновник.

По словам Пшеничного, из 17 больниц региона в шести заполняемость практически стопроцентная, и приходится добавлять места.

"За полторы недели мы добавили 228 кроватей, и мы за день их заполнили. Поступлений в стационар фиксируется свыше 200 человек ежедневно, а количество выписанных – в два раза меньше", – сообщил он.

Что касается статистики, то, отметил глава департамента, в последнее время ПЦР-тесты показывают позитивный результат в 6-7 из 10, что говорит о росте заражения.

"У нас за вчерашний день 15 летальных случаев. И прошлая, и позапрошлая недели показали почти максимальное количество летальных случаев, 46, и по показателям ежедневной выявляемости мы дошли до пика периода, который был в ноябре" – добавил он, назвав среди главных причин такой ситуации игнорирование карантина и "феерическое празднование новогодних и других праздников".

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, по состоянию на 24 февраля в Закарпатской области выявлено 38 040 зараженных, причем 389 – за последние сутки. Вирус унес жизни 856 человек.

С 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививку вакциной CovidShield получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. 500 тысяч этой вакцины доставили в Украину накануне.