Первая партия вакцины от коронавируса уже на прямом маршруте в Украину, - Минздрав

В ведомстве говорят, что вакцинация в стране начнется согласно утвержденном графику.

Замглавы Минздрава Светлана Шаталова сообщила, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (CoviShield) прибудет в страну ближайшие дни. Первая партия уже находится на прямом маршруте в Украину. Об этом она сообщила на брифинге.

"Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыли уже по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину", — заявила она.

По ее словам, вакцинация в стране начнется согласно утвержденном графику — в феврале.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставке пол миллиона доз вакцины CoviShield для старта массовой вакцинации. Но к ней якобы есть вопросы в плане незавершенности промежуточного исследования по эффективности. Оно было необходимо для понимания того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Олег Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой. По данным Минздрава первая партия AstraZeneca прибудет 20-22 февраля.