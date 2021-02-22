Перша партія вакцини від коронавірусу вже на прямому маршруті в Україну, — МОЗ

У відомстві кажуть, що вакцинація в країні почнеться згідно із затвердженим графіком.

Заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова повідомила, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca (CoviShield) прибуде в країну найближчими днями. Перша партія вже знаходиться на прямому маршруті в Україну. Про це вона повідомила на брифінгу.

"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибув уже за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну", — заявила вона.

За її словами, вакцинація в країні почнеться згідно із затвердженим графіком — у лютому.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про постачання пів мільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання в плані незавершеності проміжного дослідження з ефективності. Воно було необхідне для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю (19 лютого) відлітав до Індії за поставками вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першою. За даними Міністерства охорони здоров'я перша партія AstraZeneca прибуде 20-22 лютого.