"Діарея, блювання і глухота". На Закарпатті виявили нові симптоми коронавірусу

Інфекція перейшла на більш молоду категорію і відрізняється важкістю перебігу.

У хворих коронавірусом на Закарпатті змінилися симптоми, які традиційно супроводжують інфекцію, повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоровʼя Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

Якщо ще півроку-сім місяців тому основними симптомами при Covid-19 були втрата нюху та смаку, то зараз лікарі все частіше констатують у хворих блювоту, діарею, проблеми зі слухом, наприклад, його часткову втрату.

Більш того, заявив Пшеничний, тяжкість перебігу та швидкоплинність хвороби істотно відрізняються від того, що було минулого року.

"Пацієнти реально важчі. Вони потребують більшої кисневої підтримки і палат інтенсивної терапії", — підкреслив чиновник.

За словами Пшеничного, із 17 лікарень регіону в шести заповнюваність практично стовідсоткова, і необхідно додавати місця.

"За півтора тижні ми додали 228 ліжок, і ми за день їх заповнили. Надходжень у стаціонар фіксується понад 200 осіб щодня, а кількість виписаних — удвічі менша", — повідомив він.

Що стосується статистики, то, зазначив глава департаменту, останнім часом ПЛР-тести показують позитивний результат у 6-7 із 10, що говорить про зростання зараження.

"У нас за вчорашній день 15 летальних випадків. І минулий, і позаминулий тижні показали майже максимальну кількість летальних випадків, 46, і за показниками щоденного виявлення ми дійшли до піку періоду, який був у листопаді" — додав він, назвавши серед головних причин такої ситуації ігнорування карантину та "феєричне святкування новорічних й інших свят".

За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, станом на 24 лютого в Закарпатській області виявлено 38 040 заражених, причому 389 — за останню добу. Вірус забрав життя 856 осіб.

З 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим щеплення вакциною CovidShield отримав лікар-реаніматолог із Черкас Євген Горенко. 500 тисяч цієї вакцини доставили в Україну напередодні.