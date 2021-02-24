Нацполиция в Виннице запускает систему видеонаблюдения на базе нейросетей и ИИ (инфографика)

Камеры на базе 15 показателей могут: распознавать людей, их цвет одежды, автомобили и помогать разыскивать потерявшихся детей в ТРЦ.

Главное управление Национальной полиции в Винницкой области запустила сеть видеокамер в городе, которые способны распознавать лица, номера машин и модель, а также поиск людей вплоть до элементов одежды. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Виннице.

Проект "Vezha" основывается на искусственном интеллекте и нейронных сетях. Камеры обучены распознавать внешность человека даже после ее изменения — надевания очков, появление бороды, шарфа или кепки.

Фото: Нацполиция

Камеры видеонаблюдения также с точностью до 99% распознают автомобили. Они умеют определять номера машины, марку, модель, цвет и год выпуска машины. Нейронная сеть позволяет анализировать траекторию движения и его направление.

В возможностях камер указано создание "белых" и "черных" списков граждан и автомобилей.

"Наша система направлена на безопасность городов и использует 15 модулей видеоаналитики, которые работают на базе ИИ и нейронных сетей. … Надеюсь, что внедрение этой системы позволит полиции качественнее выполнять свои функции", — заявил директор компании разработчика системы Олег Сивинюк.

Сообщается, что такая же система используется в Арабских Эмиратах. В мэрии Винницы выделили 1 миллион гривен на закупку серверов для функционирования платформы.

Напомним, Нацолиция в этом году установит 220 камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее 28 декабря система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД начала работать во Львовской области.

А в Киеве с 15 февраля заработала фиксация нарушений за езду по полосе общественного транспрота.