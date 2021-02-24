Нацполіція у Вінниці запускає систему відеоспостереження на базі нейромереж та ШІ (інфографіка)

Камери на базі 15 показників можуть: розпізнавати людей, їх колір одягу, автомобілі та допомагати розшукувати дітей, які загубилися в ТРЦ.

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області запустило мережу відеокамер в місті, які здатні розпізнавати обличчя, номери машин та їх моделі, а також пошук людей аж до елементів одягу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Вінниці.

Проект "Vezha" базується на штучному інтелекті та нейронних мережах. Камери навчені розпізнавати зовнішність людини навіть після її зміни — надягання окулярів, появи бороди, шарфа чи кепки.

Фото: Нацполіція

Камери відеоспостереження також з точністю до 99% розпізнають автомобілі. Вони вміють визначати номери машини, марку, модель, колір та рік випуску машини. Нейронна мережа дозволяє аналізувати траєкторію руху та його напрямок.

У можливостях камер зазначено створення "білих" та "чорних" списків громадян і автомобілів.

"Наша система спрямована на безпеку міст і використовує 15 модулів відеоаналітики, які працюють на базі ШІ та нейронних мереж. ...Сподіваюся, що впровадження цієї системи дозволить поліції якісніше виконувати свої функції", — заявив директор компанії розробника системи Олег Сівінюк.

Повідомляється, що така сама система використовується в Арабських Еміратах. У мерії Вінниці виділили 1 мільйон гривень на закупівлю серверів для функціонування платформи.

Нагадаємо, Нацоліція цього року встановить 220 камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Раніше 28 грудня система автоматичної фото-та відеофіксації порушень ПДР почала працювати у Львівській області.

А в Києві з 15 лютого заробила фіксація порушень за рух смугою громадського транспорту.