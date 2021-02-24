Впервые в истории медицины: в Одессе пациентке удалили опухоль глаза методом электросварки

Спустя пару дней после операции пациентка уже смогла различать пальцы на руке, сама операция продлилась около часа.

Институт очных болезней и тканной терапии имени Филатова в Одессе провел уникальную операцию по удалению опухали глаза путем электрической сварки биологических тканей. Об этом сообщается на сайте института.

У 21-летней пациентки диагностировали редкий синдром Стюрж-Вебера и большую опухоль на глазу, она занимала треть глазного яблока.

Из-за больших размеров опухоли пациентку нельзя было излечить стандартными процедурами лечения, поэтому врачи пошли на проведение уникальной в своем роде операции по спасению глаза. Для этого была разработана высокочастотная электросваривающая методика сварки биологических тканей.

Операцию проводил одесский хирург Николай Уманец. Операция продлилась час, и по словам врача, это одна из самых ответственных операций в его практике.

Фото: Суспільне Одеса

"Не было доступа к этой опухоли, большие размеры ограничивали применение лазерных и лучевых методик. Поэтому было принято решение о ее радикальном удалении. Почему в мире есть ограничения и не оперируют широко таким методом сосудные опухоли? Это объясняется тем, что нет достаточно эффективных методик, которые бы остановили кровотечение во время операции", — рассказал хирург для "Суспільного".

В тот же день после операции у девушки появилось "предметное" зрение, которое позволяло ей видеть предметы. Позже девушка уже смогла считать пальцы на руке.

Директор Института заявила, что проведением операции заинтересовались врачи в Германии, Швеции и США.

Напомним, во Львове органы одного донора пересадили сразу четырем пациентам.

Ранее в США молодому американцу пришили новое лицо и руки, которое было изуродовано в ДТП.

Операция длилась около часа, после который у пациентки в тот же день появилось "предметное" зрение, а через пару дней она уже могла видеть пальцы на руке.