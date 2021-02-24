Уперше в історії медицини: в Одесі пацієнтці видалили пухлину ока методом електрозварювання

Через декілька днів після операції пацієнтка вже змогла розрізняти пальці на руці, власне операція тривала майже годину.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесі провів унікальну операцію з видалення пухлини ока шляхом електричного зварювання біологічних тканин. Про це повідомляється на сайті інституту.

У 21-річної пацієнтки діагностували рідкісний синдром Стюрж-Вебера та велику пухлину на оці, вона займала третину очного яблука.

Через великі розміри пухлини пацієнтку не можна було вилікувати стандартними процедурами лікування, тому лікарі наважилися на проведення унікальної з певного погляду операції з порятунку ока. Для цього була розроблена високочастотна електрозварювальна методика зварювання біологічних тканин.

Операцію проводив одеський хірург Микола Уманець. Операція тривала годину, і за словами лікаря, це одна з найбільш відповідальних операцій в його практиці.

Фото: Суспільне Одеса

"Не було доступу до цієї пухлини, великі розміри обмежували застосування лазерних і променевих методик. Тому було ухвалене рішення про її радикальне видалення. Чому в світі є обмеження і не оперують широко таким методом судинні пухлини? Це пояснюється тим, що немає достатньо ефективних методик, які б зупинили кровотечу під час операції", — розповів хірург для "Суспільного .

Того ж дня після операції у дівчини з'явився "предметний" зір, який дозволяв їй бачити предмети. Пізніше дівчина вже змогла рахувати пальці на руці.

Директорка Інституту заявила, що проведенням операції зацікавилися лікарі в Німеччині, Швеції та США.

Нагадаємо, у Львові органи одного донора пересадили відразу чотирьом пацієнтам.

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Операція тривала майже годину, після якої у пацієнтки того ж дня з'явився "предметний" зір, а через декілька днів вона вже могла бачити пальці на руці.