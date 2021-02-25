Украина открывает рынок биоимплантов для трансплантации, - Степанов

По словам главы Минздрава, будут упорядочены их оборот, изготовление и контроль качества материалов для трансплантации.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Кабмин принял постановление "О применении трансплантации анатомических материалов человеку". Об этом Степанов сообщил в Facebook.

По его словам, врачи получают возможность использовать донорскую кожу.

"Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится более дешевой и менее болезненной для пациентов", — говорит министр.

Степанов рассказал, что будет создан рынок биоимплантов, будут упорядочены их оборот, изготовление и контроль качества.

"Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производствах", – говорит он.

Напомним, по словам Минздрава, в Украине состоится минимум 250 трансплантаций.

"Это вдвое больше, чем в прошлом году. Планируем все трансплантации почек и печени, в которых нуждаются наши граждане, провести в Украине. В этом году будет впервые проведена трансплантация легких", – добавил министр.

В августе Степанов говорил, что при Минздраве создано подразделение высокотехнологичной медицины, которое занимается вопросами трансплантации. Верховная Рада приняла закон, который открыл возможности для развития системы трансплантации в Украине. Однако нужно еще принять большое количество подзаконных актов, чтобы система трансплантации работала в правовом поле. Сейчас Минздрав разрабатывает их.

В начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов. "Давайте сделаем это. Я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал он тогдашнему заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.