Україна відкриває ринок біоімплантатів для трансплантації, — Степанов

За словами глави МОЗ, будуть впорядковані їх обіг, виготовлення і контроль якості матеріалів для трансплантації.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Кабмін ухвалив постанову "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Про це Степанов повідомив у Facebook.

За його словами, лікарі отримують можливість використовувати донорську шкіру.

"Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності та дає набагато більше шансів на одужання пацієнтів. Крім того, знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з плином сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болісною для пацієнтів", — говорить міністр.

Степанов розповів, що буде створений ринок біоімплантатів, будуть впорядковані їх обіг, виготовлення і контроль якості.

"Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо вироблятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. Це вкрай важливо й в аспекті соціальної реабілітації наших військових і ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях і на виробництвах", — говорить він.

Нагадаємо, за словами МОЗ, в Україні відбудеться мінімум 250 трансплантацій.

"Це вдвічі більше, ніж минулого року. Плануємо всі трансплантації нирок і печінки, яких потребують наші громадяни, провести в Україні. Цьогоріч буде вперше проведена трансплантація легень", — додав міністр.

У серпні Степанов говорив, що при МОЗ створено підрозділ високотехнологічної медицини, який займається питаннями трансплантації. Верховна Рада ухвалила закон, який відкрив можливості для розвитку системи трансплантації в Україні. Однак потрібно ще ухвалити велику кількість підзаконних актів, щоб система трансплантації працювала в правовому полі. Зараз МОЗ розробляє їх.

На початку липня президент Володимир Зеленський говорив, що хоче в найближчі два роки створити в Україні програму з трансплантації органів. "Давайте зробимо це. Я зрозумів, які кошти — 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. І просто якщо ви говорите і це можливо зробити за два роки, побудувати в Україні — давайте зосередимося саме на цій програмі та зробимо", — сказав він тодішньому заступнику голови МОЗ Михайлу Загрійчуку.