На Закарпатье пограничники со стрельбой ловили студентов из Алжира (видео)

Иностранцы пытались по горам незаконно попасть в Евросоюз.

На Закарпатье пограничники со стрельбой останавливали граждан Алжира, которые пытались незаконно пересечь границу с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За 1500 метров от границы пограничники обнаружили двух иностранцев. Правонарушители не реагировали на требование пограничников остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились лишь услышав выстрелы. Пограничники продолжили поиски и через несколько минут обнаружили еще двух правонарушителей, которые скрывались в лесу", — сообщили в ГПСУ.

Иностранцы приехали в Украину с целью обучения в одном из вузов. Трое из задержанных показали паспорта граждан Алжира и вида на жительство в Украине, выданные в январе этого года. Четвертый не имел никаких документов, однако также назвался гражданином Алжира.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение.

Ранее пограничники Белгород-Днстровского отряда запретили три года въезд в Украину молдованину, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им взятку в 15 евро. А в декабре пограничники совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза за границу предметов старины, среди которых была скрипка Stradivarius, датированная 1687 годом.