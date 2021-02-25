На Закарпатті прикордонники зі стріляниною ловили студентів з Алжиру (відео)

Іноземці намагалися по горах незаконно потрапити до Євросоюзу.

На Закарпатті прикордонники зі стріляниною зупиняли громадян Алжиру, які намагалися незаконно перетнути кордон з Євросоюзом. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"За 1500 метрів від кордону прикордонники виявили двох іноземців. Правопорушники не реагували на вимогу прикордонників зупинитися, тому правоохоронцям довелося зробити декілька попереджувальних пострілів угору. Непрохані гості зупинилися лише, почувши постріли. Прикордонники продовжили пошуки і через кілька хвилин виявили ще двох правопорушників, які ховалися в лісі ", — повідомили в ДПСУ.

Іноземці приїхали в Україну з метою навчання в одному з ВНЗ. Троє із затриманих показали паспорти громадян Алжиру і посвідки на проживання в Україні, видані в січні цього року. Четвертий не мав ніяких документів, однак також назвався громадянином Алжиру.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону заборонили на три роки в'їзд в Україну молдованину, який на пункті пропуску "Старокозаче" намагався дати їм хабар 15 євро. А в грудні прикордонники спільно зі співробітниками митної служби припинили спробу незаконного вивезення за кордон предметів старовини, серед яких була скрипка Stradivarius, датована 1687 роком.