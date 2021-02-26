СБУ обнаружила тайник диверсантов с огнеметом и ракетным комплексом на Луганщине

Боевики спрятали десятки ящиков и большое количество опасного вооружения после диверсий на Донбассе.

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области крупный склад боевиков с оружием и взрывчаткой. Подробности и кадры пресс-служба опубликовала на официальном сайте.

По оперативной информации СБУ, схрон оставили диверсанты оккупационных войск, причастные к организации взрывов на важных объектах инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях в 2014 году. В тайнике правоохранители нашли мощные средства поражения российского производства, такие как реактивный ручной огнемет "Шмель" и управляемый противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

[ + – ] СБУ нашла схрон боевиков на Луганщине Фото: Официальный сайт СБУ

Также боевики хранили в своем арсенале следующее:

5 реактивных гранат РПГ-22 и РПГ-26

более сотни выстрелов для гранатометов,

24 артиллерийских снаряда,

почти 8 килограммов тротила,

более килограмма пластида,

10 боевых гранат различных модификаций,

2 минометные мины,

противопехотная мина,

кумулятивный заряд,

6 капсюлей-детонаторов,

2 дымовые шашки,

17 запалов,

более 8 тысяч патронов.

Сотрудники спецслужбы извлекли оружие, боеприпасы и взрывчатку при помощи Национальной полиции и специалистов ГСЧС, а затем передали на экспертизу. В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

[ + – ] СБУ, оружие Фото: Официальный сайт СБУ

Как стало известно накануне со слов главы СБУ Ивана Баканова, спецслужба собирается провести экспертизу аудиозаписи якобы разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, которую обнародовали СМИ. Запись уже приобщили к материалам уголовного производства о финансировании терроризма, хотя пока она не является легализованным доказательством.

Ранее СБУ задержала политического эксперта Юрия Дудкина, который выступал на закрытых ныне телеканалах "112 Украина", NewsOne и Zik, связанных с Виктором Медведчуком. Ему объявили о подозрении в государственной измене и дискриминации граждан. По данным следствия, Юрий Дудкин создал сеть из блогеров и нескольких онлайн-ресурсов, которые получали финансирование из Российской Федерации, в деятельности политэксперта якобы нашли признаки "подрывной деятельности".