СБУ виявила схованку диверсантів з вогнеметом і ракетним комплексом на Луганщині

Бойовики сховали десятки ящиків і велику кількість небезпечного озброєння після диверсій на Донбасі.

Служба безпеки України виявила в Луганській області великий склад бойовиків зі зброєю і вибухівкою. Подробиці і кадри прес-служба опублікувала на офіційному сайті.

За оперативною інформацією СБУ, схованку залишили диверсанти окупаційних військ, причетні до організації вибухів на важливих об'єктах інфраструктури в Луганській і Донецькій областях у 2014 році. У схованці правоохоронці знайшли потужні засоби ураження російського виробництва, такі як реактивний ручний вогнемет "Джміль" і керований протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

[ + – ] СБУ знайшла схованку бойовиків на Луганщині Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Також бойовики зберігали у своєму арсеналі таке:

5 реактивних гранат РПГ-22 і РПГ-26

понад сотню пострілів для гранатометів,

24 артилерійських снаряди,

майже 8 кілограмів тротилу,

понад кілограм пластиду,

10 бойових гранат різних модифікацій,

2 мінометні міни,

протипіхотна міна,

кумулятивний заряд,

6 капсулів-детонаторів,

2 димові шашки,

17 запалів,

понад 8 тисяч патронів.

Співробітники спецслужби вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку за допомогою Національної поліції і фахівців ДСНС, а потім передали на експертизу. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

[ + – ] СБУ, зброя Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Як стало відомо напередодні зі слів голови СБУ Івана Баканова, спецслужба збирається провести експертизу аудіозапису нібито розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова, яку оприлюднили ЗМІ. Запис уже долучили до матеріалів кримінального провадження про фінансування тероризму, хоча поки вона не є легалізованим доказом.

Раніше СБУ затримала політичного експерта Юрія Дудкіна, який виступав на закритих нині телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik, пов'язаних з Віктором Медведчуком. Йому оголосили про підозру в державній зраді і дискримінації громадян. За даними слідства, Юрій Дудкін створив мережу з блогерів і декількох онлайн-ресурсів, які отримували фінансування з Російської Федерації, у діяльності політексперта нібито знайшли ознаки "підривної діяльності".