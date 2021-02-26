СБУ виявила схованку диверсантів з вогнеметом і ракетним комплексом на Луганщині
Бойовики сховали десятки ящиків і велику кількість небезпечного озброєння після диверсій на Донбасі.
Служба безпеки України виявила в Луганській області великий склад бойовиків зі зброєю і вибухівкою. Подробиці і кадри прес-служба опублікувала на офіційному сайті.
За оперативною інформацією СБУ, схованку залишили диверсанти окупаційних військ, причетні до організації вибухів на важливих об'єктах інфраструктури в Луганській і Донецькій областях у 2014 році. У схованці правоохоронці знайшли потужні засоби ураження російського виробництва, такі як реактивний ручний вогнемет "Джміль" і керований протитанковий ракетний комплекс "Фагот".
Також бойовики зберігали у своєму арсеналі таке:
- 5 реактивних гранат РПГ-22 і РПГ-26
- понад сотню пострілів для гранатометів,
- 24 артилерійських снаряди,
- майже 8 кілограмів тротилу,
- понад кілограм пластиду,
- 10 бойових гранат різних модифікацій,
- 2 мінометні міни,
- протипіхотна міна,
- кумулятивний заряд,
- 6 капсулів-детонаторів,
- 2 димові шашки,
- 17 запалів,
- понад 8 тисяч патронів.
Співробітники спецслужби вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку за допомогою Національної поліції і фахівців ДСНС, а потім передали на експертизу. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
Як стало відомо напередодні зі слів голови СБУ Івана Баканова, спецслужба збирається провести експертизу аудіозапису нібито розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова, яку оприлюднили ЗМІ. Запис уже долучили до матеріалів кримінального провадження про фінансування тероризму, хоча поки вона не є легалізованим доказом.
Раніше СБУ затримала політичного експерта Юрія Дудкіна, який виступав на закритих нині телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik, пов'язаних з Віктором Медведчуком. Йому оголосили про підозру в державній зраді і дискримінації громадян. За даними слідства, Юрій Дудкін створив мережу з блогерів і декількох онлайн-ресурсів, які отримували фінансування з Російської Федерації, у діяльності політексперта нібито знайшли ознаки "підривної діяльності".