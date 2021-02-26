Украинским военным при строевом шаге разрешили поднимать ногу на 5 см ниже

Теперь военнослужащие будут поднимать ногу от земли на 10-15 см, а не на 15-20, как было раньше

В ВСУ введен новый строевой шаг, отныне военнослужащие будут поднимать ногу не на 15-20 см от земли, как было раньше, а на 10-15.

Как сообщила в Facebook служба связей с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, новый строевой шаг будет применен на военном параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

В ведомстве проинформировали, что в Отдельном президентском полку имени гетмана Хмельницкого было проведено показательное занятие по методике подготовки личного состава к этому мероприятию, учитывая это нововведение.

"Присутствующим продемонстрировали движение старого и нового строевого шага одиночно и в составе шеренг, парадного расчета. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, длина шага составляла 70-80 см. Основным отличием стало то, что теперь военнослужащие, которые движутся строевым шагом, поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определённых 15-20 см", – рассказали в ВСУ.

[ + – ] Сообщение Командования Сухопутных Войск ВСУ

Ранее сообщалось, что парад в честь 30-летия независимости Украины 24 августа будет проведен с участием военной техники. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства.

К празднику каждое министерство представит "особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины", – сказал президент.

Напомним, что после избрания Зеленского День Независимости в 2019 и в 2020 году отмечался вообще без военных парадов. В 2020 году президент говорил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Кроме того, 8 февраля Зеленский подписал закон, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников.