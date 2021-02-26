Українським військовим при стройовому кроці дозволили піднімати ногу на 5 см нижче

Тепер військовослужбовці будуть піднімати ногу від землі на 10-15 см, а не на 15-20, як було раніше

У ЗСУ введений новий стройовий крок, відтепер військовослужбовці будуть піднімати ноги не на 15-20 см від землі, як було раніше, а на 10-15.

Як повідомила у Facebook служба зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ ЗСУ, новий стройовий крок буде застосований на військовому параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

У відомстві поінформували, що в Окремому президентському полку імені гетьмана Хмельницького було проведено показове заняття з методики підготовки особового складу до цього заходу, з огляду на це нововведення.

"Присутнім продемонстрували рух старого і нового стройового кроку поодиноко і в складі шеренг, парадного розрахунку. Військовослужбовці рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, довжина кроку становила 70-80 см. Основною відмінністю стало те, що тепер військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком, піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см", — розповіли в ЗСУ.

[ + – ] Повідомлення Командування Сухопутних Військ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що парад на честь 30-річчя незалежності України 24 серпня буде проведено за участю військової техніки. Про це сказав президент Володимир Зеленський на нараді з членами уряду.

До свята кожне міністерство представить "особливий, видатний проект у своїй області, який сприятиме розвитку України", — сказав президент.

Нагадаємо, що після обрання Зеленського День Незалежності у 2019 і у 2020 році відзначався взагалі без військових парадів. У 2020 році президент говорив, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Крім того, 8 лютого Зеленський підписав закон, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Усього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тис. українських військовослужбовців і близько 11 тис. іноземних учасників.