В Киеве компания IKEA сделала самовывоз товаров платной услугой
Стоимость доставки составит от 39 до 59 гривен.
Шведская компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA, недавно открывшая первый в Украине магазин, сделала самовывоз заказов платным.
Об этом сообщается на сайте IKEA в Украине.
Ранее эта услуга была бесплатной.
Стоимость доставки в пункты выдачи:
- Заказ до 30 кг – 39 грн.
- Заказ более 30 кг – 59 грн.
При этом, стоимость доставки в поштоматы составляет 39 грн.
Отмечается, что сейчас в Киеве работают 4 пункта выдачи заказов: ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ "Aшан Рив Гош"), Кольцевая дорога, 1В (ТЦ "Метро Кэш энд Керри"), ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ "Lavina"), проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ "Blockbuster Mall"), а также — один поштомат (проспект Степана Бандеры, 36, ТРЦ "Blockbuster Mall").
Отметим, 1 февраля IKEA открыла первый магазин в Украине – в киевском Blockbuster Mall.
14 мая 2020 года IKEA открыла онлайн-магазин в Украине. Он приостанавливал свою работу из-за огромного количества заказов.