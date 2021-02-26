У Києві компанія IKEA зробила самовивезення товарів платною послугою
Вартість доставки становитиме від 39 до 59 гривень.
Шведська компанія з продажу меблів і товарів для дому IKEA, що нещодавно відкрила перший в Україні магазин, зробила самовивезення замовлень платним.
Про це повідомляється на сайті IKEA в Україні.
Раніше ця послуга була безкоштовною.
Вартість доставки до пунктів видачі:
- Замовлення до 30 кг — 39 грн.
- Замовлення понад 30 кг — 59 грн.
При цьому вартість доставки в поштомати становить 39 грн.
Зазначається, що наразі в Києві працюють 4 пункти видачі замовлень: вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ "Aшан Рів Гош"), Кільцева дорога, 1В (ТЦ "Метро Кеш енд Керрі"), вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ "Lavina"), проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ "Blockbuster Mall"), а також — один поштомат (проспект Степана Бандери, 36, ТРЦ "Blockbuster Mall").
Зазначимо, що 1 лютого IKEA відкрила перший магазин в Україні — у київському Blockbuster Mall.
14 травня 2020 року IKEA відкрила онлайн-магазин в Україні. Він припиняв свою роботу через величезну кількість замовлень.