У Києві компанія IKEA зробила самовивезення товарів платною послугою

Вартість доставки становитиме від 39 до 59 гривень.

Шведська компанія з продажу меблів і товарів для дому IKEA, що нещодавно відкрила перший в Україні магазин, зробила самовивезення замовлень платним.

Про це повідомляється на сайті IKEA в Україні.

Раніше ця послуга була безкоштовною.

Вартість доставки до пунктів видачі:

Замовлення до 30 кг — 39 грн.

Замовлення понад 30 кг — 59 грн.

При цьому вартість доставки в поштомати становить 39 грн.

Зазначається, що наразі в Києві працюють 4 пункти видачі замовлень: вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ "Aшан Рів Гош"), Кільцева дорога, 1В (ТЦ "Метро Кеш енд Керрі"), вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ "Lavina"), проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ "Blockbuster Mall"), а також — один поштомат (проспект Степана Бандери, 36, ТРЦ "Blockbuster Mall").

Зазначимо, що 1 лютого IKEA відкрила перший магазин в Україні — у київському Blockbuster Mall.

14 травня 2020 року IKEA відкрила онлайн-магазин в Україні. Він припиняв свою роботу через величезну кількість замовлень.