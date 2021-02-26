Под Ивано-Франковском произошло массовое ДТП: есть погибшие (фото, видео)

В результате аварии погибли два человека, еще один травмировался.

Под Ивано-Франковском в Угринове 26 февраля произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Сзади машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который столкнулся с автомобилем Opel.

В результате столкновения Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21010. Впоследствии в легковушка влетела в еще один автомобиль Renault. Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, съехали с проезжей части дороги на обочину.

"В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ", — сообщили полицейские.

На въезде в Ивано-Франковск образовалась пробка, передает Суспільне.

Напомним, 23 февраля на автодороге в направлении села Залесье Киевской произошла масштабная авария, разбились пять автомобилей, не менее двух человек погибли. На участке было заблокировано движение. Кроме того, ранее маршрутный микроавтобус Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" 17 февраля около половины седьмого утра наехал на отбойник и перевернулся на 463 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, которая проходит через пгт. Новый Коротич Харьковского района. 41-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в железный отбойник и лег набок. На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров.