Під Івано-Франківськом сталася масова ДТП: є загиблі (фото, відео)

У результаті аварії загинули дві людини, ще одна травмувалася.

Під Івано-Франківськом в Угринові 26 лютого сталася масова ДТП за участю шести автомобілів. Загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Встановлено, що автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Ззаду машини рухався автомобіль Renault Kangoo, який зіткнувся з автомобілем Opel.

У результаті зіткнення Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з ВАЗ 21010. Згодом у легковик влетів ще один автомобіль Renault. Ще два автомобілі, щоб уникнути зіткнення, з'їхали з проїжджої частини дороги на узбіччя.

"У результаті аварії загинули водій 1992 року народження і пасажир 1994 року народження, а також травмувалася пасажирка 1997 року народження, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і постраждалі з автомобіля "ВАЗ", — повідомили поліцейські.

На в'їзді в Івано-Франківськ утворився затор, передає Суспільне.

Нагадаємо: 23 лютого на автодорозі в напрямку села Залісся Київської області сталася масштабна аварія, розбилися п'ять автомобілів, не менше двох людей загинули. На ділянці було заблоковано рух. Крім того, раніше маршрутний мікроавтобус Mercedes сполучення "Харків-Люботин" 17 лютого близько пів на сьому ранку наїхав на відбійник і перекинувся на 463 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, яка проходить через смт. Новий Коротич Харківського району. 41-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, у результаті чого автобус врізався в залізний відбійник і ліг на бік. На момент аварії в салоні перебували 17 пасажирів.