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Под Харьковом перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие (фото)

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ДТП, маршрутка, Харьков
Фото: ГУ НП в Харьковской области

По разным данным, на момент аварии в салоне находилось от 10 до 17 человек.

Маршрутный микроавтобус Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" в среду, 17 февраля около половины седьмого утра наехал на отбойник и перевернулся на 463 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, которая проходит через пгт. Новый Коротич Харьковского района. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в полиции области.

По информации правоохранителей, 41-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в железный отбойник и лег набок. На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров. 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП
автобус, Харьков, ДТП

А вот по информации руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, всего в автобусе находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро – отправлены в больницы.

"Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу", – цитируют слова врача в группе "Люботин" в Facebook.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. Информация внесена в Единый учета отделения полиции № 2 ХРУП № 1.

Напомним, в январе пассажирский автобус "Москва-Донецк" перевернулся на 974-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области. В салоне на момент аварии находились 15 пассажиров и два водителя. Сми сообщили о двух погибших.

А в Киеве водитель пустой маршрутки устроил дрифт на обледенелой парковке ТЦ LavinaMall, чудом не зацепив столбы и соседние автомобили.