Под Харьковом перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие (фото)

По разным данным, на момент аварии в салоне находилось от 10 до 17 человек.

Маршрутный микроавтобус Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" в среду, 17 февраля около половины седьмого утра наехал на отбойник и перевернулся на 463 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский, которая проходит через пгт. Новый Коротич Харьковского района. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в полиции области.

По информации правоохранителей, 41-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в железный отбойник и лег набок. На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров. 10 из них получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

А вот по информации руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, всего в автобусе находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро – отправлены в больницы.

"Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу", – цитируют слова врача в группе "Люботин" в Facebook.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. Информация внесена в Единый учета отделения полиции № 2 ХРУП № 1.

Напомним, в январе пассажирский автобус "Москва-Донецк" перевернулся на 974-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области. В салоне на момент аварии находились 15 пассажиров и два водителя. Сми сообщили о двух погибших.

А в Киеве водитель пустой маршрутки устроил дрифт на обледенелой парковке ТЦ LavinaMall, чудом не зацепив столбы и соседние автомобили.