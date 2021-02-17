Під Харковом перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі (фото)

За різними даними, на момент аварії в салоні перебувало від 10 до 17 осіб.

Маршрутний мікроавтобус Mercedes сполученням "Харків-Люботин" у середу, 17 лютого приблизно о пів на сьому ранку наїхав на відбійник і перекинувся на 463 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, яка проходить через смт. Новий Коротич Харківського району. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили в поліції області.

За інформацією правоохоронців, 41-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, унаслідок чого автобус врізався в залізний відбійник і ліг на бік. На момент аварії в салоні перебували 17 пасажирів. 10 з них отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою.

А ось за інформацією керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, усього в автобусі знаходилися 10 осіб, з них 8 отримали травми. Із цих восьми осіб двоє були оглянуті на місці, а шестеро — відправлені до лікарень.

"Жодної сильної травми там немає, там всі легкі травми, у всіх забої. Три людини — в обласну лікарню, один — у лікарню швидкої допомоги, двоє — у Люботинську лікарню", — цитують слова лікаря в групі "Люботин" у Facebook.

Наразі всі обставини ДТП з'ясовуються. Інформація внесена до Єдиного обліку відділення поліції №2 Хрупов №1.

Нагадаємо, у січні пасажирський автобус "Москва-Донецьк" перекинувся на 974-му кілометрі траси М-4 "Дон" у Красносулінському районі Ростовської області. У салоні на момент аварії перебували 15 пасажирів і два водії. Засоби масової інформації повідомили про двох загиблих.

А в Києві водій порожньої маршрутки влаштував дріфт на обмерзлій парковці ТЦ LavinaMall, дивом не зачепивши стовпи і сусідні автомобілі.