Нацрада изучит эфир 4 канала по поводу заявлений ведущего Дроздова

С соответствующим депутатским запросом в ведомство обратился Макс Бужанский

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания ответила на обращение народного депутата Максима Бужанского, пообещав проанализировать контент 4 Канала, в эфире которого телеведущий Остап Дроздов нелестно отозвался о зрителях телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIk.

Вещание этих каналов было заблокировано 2 февраля указом президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата Тараса Козака и данных телеканалов.

"Нацрада изучит эфир "4 Канала" и примет решение по поводу внеплановой проверки", – написал Бужанский, показав соответствующий документ.

Также парламентарий сообщил, что отправил в Нацраду еще одно письмо с просьбой уведомить о результатах проверки канала.

[ + – ] Сообщение Макса Бужанского

Напомним, известный украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов в эфире "4 канала" раскритиковал зрителей, которых возмутило закрытие каналов 112, NewsOne и ZIK.

По словам Дроздова, на самом деле таких людей, которые "чувствуют катастрофическую нехватку яда, конкретную нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами", миллионы.

"Таких людей, кроме как убогими, по другому назвать невозможно", – отметил он.

Высказывания ведущего вызвали широкий резонанс в соцсетях, Дроздова как хвалили за его позицию, так и критиковали.

В свою очередь, руководство 4 канала обнародовало свою официальную позицию по поводу ситуации, сложившейся вокруг телеведущего Остапа Дроздова.

Телеканал заявил, что поддерживает телеведущего Остапа Дроздова и "хочет напомнить народному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому о его личных некорректных высказывания в сторону журналистов".