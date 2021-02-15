Телеканал заступился за ведущего Дроздова, назвавшего зрителей "имбецилами и амебами"

Нардепы от "Слуги Народа" Макс Бужанский и Евгения Кравчук направили в Нацраду заявления по поводу оскорбления зрителей закрытых каналов.

Руководство 4 канала обнародовало в Facebook свою официальную позицию по поводу ситуации, сложившейся вокруг телеведущего Остапа Дроздова.

Напомним, в одном из эфиров Дроздов, комментируя ситуацию с блокировкой телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK назвал их аудиторию "одноклеточными и "крысами".

В частности, он заявил, что зрители закрытых каналов "плачутся, что у них забрали любимую цацку, которую они с утра до вечера брали в рот и сосали".

Также Дроздов высказался, что "одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в припадке".

"Ну почитай книжку, старая баба. Возьми доместос и помой унитазы… Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь… Такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами, таких людей иначе как убогими назвать невозможно", – предложил ведущий украинцам.

[ + – ] Эфир с участием Остапа Дроздова

В связи с этим, народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Евгения Кравчук направили в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания соответствующие заявления.

Бужанский в своем депутатском обращении просит попросил Нацсовет проверить телеканал в связи с рядом "беспрецедентно оскорбительных для украинских граждан заявлений".

[ + – ] Сообщение Макса Бужанского

Евгения Кравчук также отправила в Нацсовет письменное заявление по этому вопросу.

[ + – ] Кравчук также решила обратиться с заявлением в Нацраду

Реагируя на эти действия нардепов, 4 телеканал заявил, что поддерживает телеведущего Остапа Дроздова и "хочет напомнить народному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому о его личных некорректных высказывания в сторону журналистов".

"В частности, 18 августа 2019 года в своем Telegram-канале господин Бужанский назвал "очередной тупой овцой" журналистку Ольгу Духнич. Кроме этого, Максим Бужанский неоднократно становился участником, а, порой, и инициатором скандальных "языковых" законопроектов. Среди последних инициатив – отмена штрафов за отказ обслуживать на украинском языке", – заявляет руководство телеканала.

В сообщении также сказано, что уже почти 7 лет, как Россия оккупировала Крым и Донбасс.

"Одной из причин этого стало желание российского президента Путина защищать "русскоязычное население" и "русский мир". 4 канал не разделяет взглядов народного депутата Бужанского по языку. Поэтому мы будем защищать своих журналистов, которые, воюя на своем, журналистском фронте, защищают все украинское, учитывая язык", – подытожили на 4-м канале.

[ + – ] Заявление 4 канала

Ранее мы сообщали, что известный украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов в эфире "4 канала" раскритиковал зрителей, которых возмутило закрытие каналов 112, NewsOne и ZIK.

Фокус писал о том, что президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака, который владеет каналами "112", NewsOne и ZIK. Трансляция каналов уже остановлена.

По мнению главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация. На все возмущения у Зеленского ответили, что введение санкций против указанных телеканалов — это "закономерный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки государства".