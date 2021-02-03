Закрытие телеканалов 112, NewsOne и Zik является "информационным взрывом", – Союз журналистов

Национальный союз журналистов Украины будет информировать о "чрезвычайной ситуации" международные профессиональные организации.

Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация. Так считает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. "И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона", – пояснил Томиленко.

"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова", – считает руководитель НСЖУ.

Он проинформирует о "чрезвычайной ситуации" Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Национальный союз журналистов Украины – общественная неполитическая организация, всеукраинский профессиональный союз, который объединяет журналистов и других работников СМИ. С 1959 года НСЖУ существовал как республиканское отделение Союза журналистов СССР. После распада СССР и обретения Украиной независимости, Союзу журналистов Украины был присвоен статус "национального".

Согласно уставу НСЖУ, он ставит своей первоочередной целью содействовать развитию журналистики в Украине и защищать социальные, экономические, творческие интересы работников СМИ.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака, который владеет каналами "112", NewsOne и ZIK. Трансляция каналов уже остановлена.

По данным СМИ, заседание СНБО проходило в нестандартной форме.

Решение о санкциях не выходит за рамки законодательного поля Украины, считает пресс-секретарь президента Зеленского.