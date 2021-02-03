"Ничего общего с наступлением на свободу слова", - Мендель о блокировке ZIK, 112 и NewsOne

Решение о санкциях не выходит за рамки законодательного поля Украины, считает пресс-секретарь президента.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с законами Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Фейсбуке.

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Согласно 5 статьи закона Украины "Про санкции" от 4 октября 2018 года СНБО может вводить ограничительные меры. Решение находятся в законодательном поле Украины. СНБО и раньше вводила санкции или ограничительные меры против граждан Украина, например, против тех, кто сотрудничал на оккупированной территории с врагом, заявила Мендель.

"Блокирование телеканалов из так называемого пула Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, она является ценностью в Украине. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактовы или высказывание хотя бы двух точек зрения", — заявляет Юлия Мендель.

По ее словам, телеканалы 112, ZIK и NewsOne "давно стали инструментами пропаганды страны-агрессора. Подтвержден также факт их финансирования из России".

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака, который владеет каналами 112, NewsOne и ZIK. Трансляция каналов уже остановлена.

По данным СМИ, заседание СНБО проходило в нестандартной форме.