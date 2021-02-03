"Нічого спільного з наступом на свободу слова", — Мендель про блокування ZIK, 112 і NewsOne

Рішення про санкції не виходить за рамки законодавчого поля України, вважає прес-секретар президента.

Рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції проти Тараса Козака та низки телеканалів ухвалене відповідно до законів України. Про це повідомляє прес-секретар президента Зеленського Юлія Мендель у Фейсбуці.

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Згідно з 5 статтею закону України "Про санкції" від 4 жовтня 2018 року РНБО може вводити обмежувальні заходи. Рішення перебувають у законодавчому полі України. РНБО і раніше вводила санкції або обмежувальні заходи проти громадян України, наприклад, проти тих, хто співпрацював на окупованій території з ворогом, заявила Мендель.

"Блокування телеканалів з так званого поля Медведчука, що фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, вона є цінністю в Україні. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів або висловлювання хоча б двох точок зору", — заявляє Юлія Мендель.

За її словами, телеканали 112, ZIK і NewsOne "давно стали інструментами пропаганди країни-агресора. Підтверджено також факт їх фінансування з Росії".

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака, який володіє каналами 112, NewsOne і ZIK. Трансляція каналів уже зупинена.

За даними ЗМІ, засідання РНБО проходило в нестандартній формі.