Закриття телеканалів 112, NewsOne і Zik є "інформаційним вибухом", — Томіленко

Національна спілка журналістів України буде інформувати про "надзвичайну ситуацію" міжнародні професійні організації.

Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація. Так вважає голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

За його словами, українські журналісти, медіа та власники ЗМІ мають право на свободу слова і на професію. "І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність у рамках закону", — пояснив Томіленко.

"Рішення української влади є інформаційним вибухом і шокує міжнародні інститути, що займаються захистом прав журналістів і свободою слова", — вважає керівник НСЖУ.

Він поінформує про "надзвичайну ситуацію" Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Національна спілка журналістів України — громадська неполітична організація, всеукраїнський професійний союз, що об'єднує журналістів та інших працівників ЗМІ. З 1959 року НСЖУ існував як республіканське відділення Спілки журналістів СРСР. Після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності, Союзу журналістів України був привласнений статус "національного".

Згідно зі статутом НСЖУ, він ставить своєю першочерговою метою сприяти розвитку журналістики в Україні і захищати соціальні, економічні, творчі інтереси працівників ЗМІ.

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака, який володіє каналами "112", NewsOne і ZIK. Трансляція каналів уже зупинена.

За даними ЗМІ, засідання РНБО проходило в нестандартній формі.

Рішення про санкції не виходить за рамки законодавчого поля України, вважає прес-секретар президента Зеленського.