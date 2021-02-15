Телеканал заступився за ведучого Дроздова, який назвав глядачів "імбецилами й амебами"

Нардепи від "Слуги народу" Макс Бужанський та Євгенія Кравчук надіслали в Нацраду заяви з приводу образи глядачів закритих каналів.

Керівництво 4 каналу оприлюднило у Facebook свою офіційну позицію з приводу ситуації, що склалася навколо телеведучого Остапа Дроздова.

Нагадаємо, в одному з ефірів Дроздов, коментуючи ситуацію з блокуванням телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK назвав їх аудиторію "одноклітинними та "щурами".

Зокрема, він заявив, що глядачі закритих каналів "плачуться, що у них забрали улюблену цяцьку, яку вони з ранку до вечора брали в рот і смоктали".

Також Дроздов висловився, що "одноклітинні втратили свій корм, амебам більше нічого дивитися, інфузорії-туфельки б'ються в припадку".

"Ну почитай книжку, стара бабо. Візьми Доместос і помий унітази... Нічого робити? Почитай книжку, протри кришталь... Таких мільйони людей, які відчувають катастрофічну нестачу отрути, катастрофічний брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і цивільними щурами, таких людей інакше як убогими назвати неможливо", — запропонував ведучий українцям.

[ + – ] Ефір за участю Остапа Дроздова

У зв'язку з цим, народні депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та Євгенія Кравчук надіслали до Нацради з питань телебачення і радіомовлення відповідні заяви.

Бужанський у своєму депутатському зверненні просить Нацраду перевірити телеканал у зв'язку з низкою "безпрецедентно образливих для українських громадян заяв".

[ + – ] Повідомлення Макса Бужанського

Євгенія Кравчук також надіслала до Нацради письмову заяву з цього питання.

[ + – ] Кравчук також вирішила звернутися із заявою в Нацраду

Реагуючи на ці дії нардепів, 4 телеканал заявив, що підтримує телеведучого Остапа Дроздова та "хоче нагадати народному депутату від "Слуги народу" Максиму Бужанському про його особисті некоректні висловлювання в сторону журналістів".

"Зокрема, 18 серпня 2019 року в своєму Telegram-каналі пан Бужанський назвав "черговою тупою вівцею" журналістку Ольгу Духнич. Крім цього, Максим Бужанський неодноразово ставав учасником, а, часом, й ініціатором скандальних "мовних" законопроектів. Серед останніх ініціатив — скасування штрафів за відмову обслуговувати українською мовою", — заявляє керівництво телеканалу.

У повідомленні також сказано, що вже майже 7 років, як Росія окупувала Крим і Донбас.

"Однією з причин цього стало бажання російського президента Путіна захищати "російськомовне населення" і "русский мир". 4 канал не поділяє поглядів народного депутата Бужанського щодо мови. Тому ми захищатимемо своїх журналістів, які, воюючи на своєму, журналістському фронті, захищають все українське, враховуючи мову", — підсумували на 4-му каналі.

[ + – ] Заява 4 канали

Раніше ми повідомляли, що відомий український телеведучий і журналіст Остап Дроздов в ефірі "4 каналу" розкритикував глядачів, яких обурило закриття каналів 112, NewsOne і ZIK.

Фокус писав про те, що президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти Тараса Козака, який володіє каналами "112", NewsOne і ZIK. Трансляція каналів вже зупинена.

На думку голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка, позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація. На всі обурення у Зеленського відповіли, що введення санкцій проти зазначених телеканалів — це "закономірна відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки держави".