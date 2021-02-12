"Имбецилы и гражданские крысы": Дроздов резко высказался в адрес зрителей закрытых каналов

Тележурналист посоветовал зрителям 112, NewsOne и ZIK переключиться на "более полезные вещи".

Известный украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов в эфире "4 канала" раскритиковал зрителей, которых возмутило закрытие каналов 112, NewsOne и ZIK. Эпизод из его речи в эфире опубликовал telegram-канал UKR INFORM.

Дроздов отреагировал на возмущения людей, которые якобы не понимают, что им теперь делать, когда телеканалы прекратили свою работу.

"Ну почитай ты книгу, возьми доместос и помой унитаз, протри хрусталь, в крайнем случае, подари внукам желательно украинскую книгу, подпишись на YouTube-канал Остапа Дроздова, да в конце концов, налепи вареников, если нечем заняться, заморозь их и отправь нашим парням на передовую. Возьми словарь и начни учить украинский язык", – обращается к недовольным в образе "старой бабки" зрителям журналист.

По словам Дроздова, на самом деле таких людей, которые "чувствуют катастрофическую нехватку яда, конкретную нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами", миллионы.

"Таких людей, кроме как убогими, по другому назвать невозможно", – отметил он.

Ведущий окрестил их жертвами телекратии, напомнив, что этот термин означает "власть телевизора".

"Это тогда, когда телевизор – основной предмет в доме, в квартире, и без этого телевизора, а он у нас является пророссийским, манипулятивным, пропагандистским, токсичным, они абсолютно не представляют своей жизни. И эта телекратия зашла настолько глубоко и далеко, что мы фактически имеем целое многолюдие, целые массы абсолютных потерянных теленаркоманов", – подытожил Дроздов.

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Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака, который владеет каналами "112", NewsOne и ZIK. Трансляция каналов уже остановлена.

По мнению главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация. На все возмущения у Зеленского ответили, что введение санкций против указанных телеканалов — это "закономерный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки государства".

В свою очередь председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут ни при чем.